POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem schweren Raub auf Tankstelle

Der bislang unbekannte Täter betrat am Donnerstag, 20.03.2025, gegen 15:45 Uhr, eine Tankstelle in der Lindenstraße in Wadgassen. Zu diesem Zeitpunkt hielt er bereits ein ausgeklapptes Messer, versteckt hinter seinem Rücken. Wenig später trat er an die Kasse und forderte mit den Worten "Geld Her!" die Herausgabe von Bargeld. Als der Angestellte nicht reagierte, begab sich der Täter hinter den Verkaufstresen, nahm das Klappmesser in drohender Haltung hervor, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Als der Herausgabe von Bargeld weiterhin nicht nachgekommen wurde, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht.

Personenbeschreibung des jugendlichen Täters:

- männlich - südländischer Phänotyp (sprach perfektes Deutsch, mit einem nicht näher definierbaren Akzent) - 14-15 Jahre alt - ca. 160 cm groß - Gesicht durch schwarzen Schlauchschal vermummt - grauer Kapuzenpullover der Marke "Nike Air" (schwarze Bändel, auffällig breiter schwarzer Reißverschluss) - dunkle Jeans (an den Knien zerrissen) - schwarze Sneaker - braune Basecap ("Gucci-Look")

Zwei Lichtbilder des Täters sind in Anlage beigefügt.

Bei Hinweisen zu dem Täter bitte um Kontaktaufnahme mit PI Saarlouis unter Tel.: 06831/9010.

