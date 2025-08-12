Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht in Saarlouis

66740 Saarlouis (ots)

Bereits am 04.08.2025 kam es gegen 09:00 Uhr in der Helmut-Kohl-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein blauer VW Tiguan fuhr aus Richtung Roden kommend in Richtung Innenstadt, als ein schwarzer Kombi aus Richtung Roden kommend mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fuhr. Der schwarze Kombi stieß zunächst gegen das Fahrzeugheck des VW Tiguan, überholte anschließend über die rechte Fahrspur und stieß erneut mit dem VW Tiguan zusammen. Nach dem Unfall flüchtete der schwarze Kombi weiter in Richtung Innenstadt Saarlouis.

Durch den Unfall entstand an dem VW Tiguan Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen des Vorfalls und Personen, welche durch die Fahrweise des schwarzen Kombis gefährdet wurden oder sonstige Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

