Generalzolldirektion

GZD: Führungswechsel in der Bundesleitstelle See im Maritimen Sicherheitszentrum: Zoll übernimmt die Leitung bis 2028

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Der Zoll hat am 1. April 2025 die Leitung der Bundesleitstelle See im Maritimen Sicherheitszentrum von der Bundespolizei übernommen. Als neuer Leiter wurde Oberregierungsrat Dr. Frank Wacht am heutigen Tag offiziell in sein neues Amt eingeführt. An der feierlichen Übergabe nahmen unter anderem die stellvertretende Abteilungsleiterin für die maritimen Aufgaben bei der Generalzolldirektion, Regierungsdirektorin Cosima Schmidt, sowie der Leiter der Bundespolizei See, Leitender Polizeidirektor Nils von Waaden, teil.

Die Bundesleitstelle See im Maritimen Sicherheitszentrum in Cuxhaven fungiert als zentrale Koordinierungsstelle, in der Zoll, Bundespolizei und Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ihre maritimen Lageinformationen und Kompetenzen bündeln, um die Überwachung der deutschen Küstengewässer effizient zu steuern. Die Führungsaufgabe in der Bundesleitstelle See wechselt im dreijährigen Turnus zwischen dem Zoll und der Bundespolizei.

Dr. Frank Wacht tritt die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Rainer Siemers an. Zuletzt war der neue Leiter bei der Generalzolldirektion am Standort Hamburg tätig, wo er seit 2020 in verschiedenen Fachbereichen des allgemeinen Zollrechts leitende Funktionen ausübte.

Weitere Informationen zum Maritimen Sicherheitszentrum und zur Bundesleitstelle See finden Sie unter www.msz-cuxhaven.de.

Original-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell