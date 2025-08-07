PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Jugendlichen aus Saarlouis

66740 Saarlouis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 15 jährigen aus Saarlouis-Fraulautern kann eingestellt werden. Kontaktaufnahme mit ihr ist erfolgt. Es geht ihr gut.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGL
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

