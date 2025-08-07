POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Jugendlichen aus Saarlouis
66740 Saarlouis (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 15 jährigen aus Saarlouis-Fraulautern kann eingestellt werden. Kontaktaufnahme mit ihr ist erfolgt. Es geht ihr gut.
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell