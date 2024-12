Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Aufgefundenes Mofa in Wiedensahl

Wiedensahl (ots)

(Dy) Am Mittwoch, den 11.12.2024, gegen 16:20 Uhr, wird durch einen Bürger ein herrenloses Mofa, Marke vermutlich Benelli, in Wiedensahl, In der Hespe, gemeldet. Da bei der Mofa Betriebsstoffe austraten, wird diese zur Gefahrenabwehr durch die Polizei sichergestellt. Hinweise zum Eigentümer werden unter der Telefonnummer 05721/98220 beim Polizeikommissariat Stadthagen entgegengenommen.

