FW Alpen: Jugendfeuerwehr Alpen beim Kreizeltlager 2025

Beim diesjährigen 47. Kreizeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Wesel waren am letzten Ferienwochenende auch unsere Kinder und Jugendlichen in Hamminkeln dabei. Drei Tage verbrachten die mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Kreis Wesel an der Sportanlage des S.V. Blau-Weiß Wertherbruch.

Nach der Eröffnung am Donnerstag folgte ein gemeinsamer Kinoabend unter freiem Himmel. Am Freitag besuchten die Alpener Kinder und Jugendlichen dann gemeinsam mit den benachbarten Jugendfeuerwehren aus Sonsbeck und Xanten das RheinBad in Wesel. Der Tag wurde mit einem großen Show-Abend abgerundet, bei dem sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim aus dem TV bekannten Spiel 1, 2 oder 3 messen durften. Bei den am Samstag traditionell stattfindenden Lagerspielen belegte unser Nachwuchs den fünften Platz und war sichtlich stolz auf die Platzierung. Bei den einzelnen Stationen wurden Geschicklichkeit, Feuerwehrwissen und Teamarbeit gefordert und bewertet.

Mit einer großen Lagerdisko endete dann der letzte Abend des Kreizeltlagers am Samstag. Im kommenden Jahr findet das Kreiszeltlager bei der Jugendfeuerwehr in Sonsbeck statt.

