Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Kontrollstellen im Dienstgebiet

Speyer (ots)

Im Laufe des Mittwochs Morgens wurde im Dienstgebiet der PI Speyer mehrere Kontrollstellen mit Hauptaugenmerk auf Fahrradfahrer eingerichtet. Zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden in der Gilgenstraße, Wormser Straße und Wormser Landstraße mehrere Kontrollstellen mit Hauptaugenmerk auf Fahrradfahrer eingerichtet. Hier konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden, zehn Fahrradfahren benutzten unberechtigterweise den Gehweg, einer davon benutzte zudem noch ein Mobiltelefon während der Fahrt. Gegen einen Fahrradfahrer musste ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, da dieser offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Weiterhin konnten drei PKW Fahrer kontrolliert werden, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, in einem befand sich zudem ein ungesichertes Kind. Im Zeitraum von 11:30 -13:30 Uhr wurden zusätzlich in den Bereichen der Siemensstraße und im Industriegebiet rund um die Stockholmer Straße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei jeweils erlaubten 50 km/h wurden in der Siemensstaße 22 Verstöße festgestellt, Spitzenreiter war ein türkischer LKW Fahrer mit 80 km/h. Hier wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. In der Stockholmer Straße konnten 8 Verstöße festgestellt werden, gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug hier 100km/h. Zudem wurden noch 2 Mängelberichte ausgestellt, da Dokumente nicht mitgeführt wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell