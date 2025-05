Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfällen

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025, kam es Dienstgebiet der PI Speyer zu etlichen Verkehrsunfällen, darunter auch zwei Verkehrsunfallfluchten. In dem Zeitraum von 05:50Uhr und 05:55 Uhr kam es im Begegnungsverkehr im Armensünderweg zu einer Berührung der Außenspiegel zweier PKW. Beide Fahrzeugführer hielten nach dem Zusammenstoß zwar an, konnten sich aber nicht einigen. Daraufhin entfernte sich der männliche Fahrzeugführer des einen Fahrzeugs von der Unfallstelle ohne erfolgten Personalienaustausch. Sein Kennzeichen konnte jedoch abgelesen werden, Ermittlungen folgen. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gegen 17:45 Uhr auf dem Parkplatz am Binsfeld. Hier versuchte ein Mercedes Fahrer in eine Parklücke einzuparken, was misslang, da er dabei gegen ein bereits parkendes Fahrzeug stieß. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Parkplatz ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch eine Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs notiert werden, weitere Ermittlungen folgen.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu den geschilderten Unfallhergängen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 06232-1370 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt die Polizei Speyer auch Hinweise an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

