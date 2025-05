Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei verletzte Radfahrer nach Unfall

Schifferstadt (ots)

Am 30.04.2025, gegen 17:00 Uhr, fuhren zwei Radfahrer (14 und 57 Jahre alt) einen Wirtschaftsweg, welcher parallel zur Landesstraße 454 verläuft. In einer Kurve kam vermutlich der 14-Jährige zu weit nach links und stieß mit der 57-Jährigen zusammen. Beide wurden leicht verletzt, die 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

