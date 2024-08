Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchdiebstahl in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 04.08.2024, 19:30 Uhr, und Dienstag,06.08.2024, 11:00 Uhr, ereignet sich ein Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Mehrparteienhaus in der Dürerstraße in Homburg-Erbach. Bislang unbekannter Täter nähert sich der Gebäuderückseite und schlägt eine Fensterscheibe ein. Hierdurch gelangt der Täter in eine Wohnung des Anwesens, durchsucht diese nach Wertgegenständen und flüchtet schließlich in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell