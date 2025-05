POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:10 Uhr, wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer in der Salierstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des 15-Jährigen für die Höchstgeschwindigkeit des Rollers nicht ausreichend ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

