FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Feuer in Geschäftsgebäude +++

Mainz (ots) - Am frühen Nachmittag kam es heute zu einem Küchenbrand im 6. Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus im Mainzer Stadtteil Hartenberg/Münchfeld. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich in der betroffenen Wohnung glücklicherweise keine Personen mehr, die Bewohnerin hatte sich selbständig in Sicherheit gebracht. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht weiter behandelt ...

