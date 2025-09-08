PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Feuer in Geschäftsgebäude +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Feuer in Geschäftsgebäude mit starker Rauchentwicklung

Einsatzort: Mainz-Bretzenheim, Südring

Personenschäden: Noch keine

Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 17:18

    FW Mainz: Küchenbrand in MZ-Hartenberg/Münchfeld

    Mainz (ots) - Am frühen Nachmittag kam es heute zu einem Küchenbrand im 6. Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus im Mainzer Stadtteil Hartenberg/Münchfeld. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich in der betroffenen Wohnung glücklicherweise keine Personen mehr, die Bewohnerin hatte sich selbständig in Sicherheit gebracht. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht weiter behandelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren