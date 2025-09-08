FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Feuer in Geschäftsgebäude +++
Mainz (ots)
Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.
Ereignis: Feuer in Geschäftsgebäude mit starker Rauchentwicklung
Einsatzort: Mainz-Bretzenheim, Südring
Personenschäden: Noch keine
Pressesprecher:in vor Ort: Nein
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.
Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.
