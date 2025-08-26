PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliche Verkehrssituation im Begegnungsverkehr

Jünkerath (ots)

Am Sonntagabend, 24.08.2025, kam es gegen 20:00 Uhr in Jünkerath, dortige Gewerkschaftsstraße in Höhe des Geschäftes "Preiszwerg" zu einer gefährlichen Verkehrssituation. An einer Engstelle befuhr die geschädigte Pkw-Fahrerin mit ihrem silberfarbenen Skoda aus Richtung Feusdorf kommend in die Engstelle ein. Ein entgegenkommender grauer VW Passat mit polnischer Zulassung wäre zu diesem Zeitpunkt wartepflichtig gewesen, fuhr jedoch ohne Reduzierung seiner Geschwindigkeit ebenfalls in die Engstelle ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Passat zu verhindern, fuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw über den hohen Bordstein und konnte so einen Verkehrsunfall vermeiden. Im weiteren Verlauf verlor der VW Passat hinter der Engstelle schlingernd eine Radkappe und setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Feusdorf fort.

Hinter dem VW Passat befand sich ein weißer Pkw, evtl. der Marke Skoda. Dessen Fahrer hielt bei der Geschädigten an und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Wenig später setzte auch er seine Fahrt in Richtung Feusdorf fort. Leider sind die Personalien des Mannes bislang unbekannt.

Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben - insbesondere der genannte Verkehrsteilnehmer hinter dem VW Passat - werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

