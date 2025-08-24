PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am 21.08.2025 kam es zwischen 12:03 Uhr und 14:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wittlich. Hierbei touchierte ein zum jetzigen Zeitpunkt unbekanntes Fahrzeug, einen ordnungsgemäß in Querstellung abgestellten schwarzen Mazda. Durch den Unfall entstand am rechten Heck des Mazdas ein Sachschaden in Form von Kratzern. Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571-9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

