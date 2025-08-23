PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kurzfristige Sperrung der A 60 aufgrund medizinischen Notfall

Heisdorf, A 60 (ots)

Am 23.08.2025 gegen 10:35 Uhr ereignete sich auf der A 60, zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm, im dortigen derzeitigen Baustellenbereich, ein Verkehrsunfall.

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die vorgenannte Fahrtrichtung, kam aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Nach wenigen Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte medizinisch versorgt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Für die Zeitdauer der Einsatzmaßnahme war die A 60 kurzfristig einseitig voll gesperrt. Im Einsatz waren die örtlichen Feuerwehren, DRK, Notarzt, die Autobahnmeisterei und die Polizei Prüm.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich auf die Einhaltung einer Rettungsgasse im Falle von Einsatzmaßnahmen auf der Autobahn hin, um ein schnelle Hilfeleistung gewähren zu können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
pipruem.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

