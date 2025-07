Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberische Erpressung

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Am 21. Juli (Montag) bemerkte ein Anwohner der Straße Helenenhof gegen 9.20 Uhr eine Person auf seinem Grundstück, die sich dort nicht aufhalten durfte. Als er den Mann ansprach, schubste dieser ihn und bedrohte ihn mit einem Messer. Dabei forderte der Unbekannte die Herausgabe der Geldbörse. Als der Übach-Palenberger ihm diese aushändigte, schubste der Mann ihn nochmals und flüchtete dann in Richtung eines angrenzenden Feldwegs. Er entfernte sich mit einem weißen Transporter mit unbekanntem Kennzeichen. Die Geldbörse konnte ohne Bargeld wieder aufgefunden werden. Beim Täter handelte es sich um einen etwa 170 Zentimeter großen Mann mit schwarzen Haaren, schlanker Statur und südländischem Erscheinungsbild. Er war mit einem schwarzen Trainingsanzug, einem schwarzen Kapuzenpullover, hellen Sneakers und Arbeitshandschuhen bekleidet. Wer hat den Mann oder sein Fahrzeug beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

