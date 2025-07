POL-HS: Gedenkstätte am Fahrbahnrand durch Feuer beschädigt

Kreis Heinsberg (ots) - In Karken wurde am Freitag, 18. Juli, ein Mann auf einem Feld an der Roermonder Straße beobachtet, der gegen 14.10 Uhr am Feldrand niederkniete und dort liegendes Stroh vermutlich mittels eines Feuerzeugs anzündete. Dadurch gerieten zwei Agrarflächen in Brand. Insgesamt wurden circa 5.000 Quadratmeter Stroh zerstört. Das Feuer wurde durch ...

