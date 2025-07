Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brände auf mehreren Feldern im Kreisgebiet

Zeugensuche

Kreis Heinsberg (ots)

In Karken wurde am Freitag, 18. Juli, ein Mann auf einem Feld an der Roermonder Straße beobachtet, der gegen 14.10 Uhr am Feldrand niederkniete und dort liegendes Stroh vermutlich mittels eines Feuerzeugs anzündete. Dadurch gerieten zwei Agrarflächen in Brand. Insgesamt wurden circa 5.000 Quadratmeter Stroh zerstört. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr vollständig gelöscht. Der Mann war in gehobenem Alter, war hellhäutig und circa 180 Zentimeter groß. Er trug eine kurze graue Hose und ein rot-weißes Hemd mit Brusttasche.

Ebenfalls am 18. Juli, geriet gegen 19.40 Uhr eine circa 400 Quadratmeter große Agrarfläche mit bereits geschnittenem Stroh an der Erkelenzer Straße in Dremmen in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen dazu, ob es sich um Brandstiftung handelte, dauern zurzeit noch an.

Am späten Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, brannte auf einem Feld an der Straße In der Weide in Millich eine Küchenrolle. Neben der Küchenrolle war ein Haufen Äste zusammengelegt. Beides befand sich in unmittelbarer Nähe einer Strohmiete, sodass davon ausgegangen werden kann, dass diese durch die angezündete Küchenrolle in Brand geraten sollte.

Die Polizei ermittelt nun, ob die Brände in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten. Personen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, der beim Anzünden des Strohs in Karken beobachtet wurde, werden ebenfalls gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis. Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell