POL-HS: Sportartikel aus Pkw entwendet

Hückelhoven (ots) - Ein Unbekannter verschaffte sich am Sonntag, 20. Juli, um 1.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Discounterfiliale an der Straße Am Landabsatz. Er stahl Tabakwaren aus dem Kassenbereich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

