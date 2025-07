Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Wohnhaus eingedrungen und Bargeld entwendet

Wegberg-Merbeck (ots)

Zwei unbekannte Personen drangen durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Straße Rebhuhnweg ein. Sie stahlen Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Tat wurde zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr am Freitag (11. Juli) begangen.

