POL-HS: Fahrraddiebstahl an der Atelierstraße

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Nach seinem Einkauf fiel einem 54-jährigen Erkelenzer am Samstag, 19. Juli, gegen 13.45 Uhr, an der Atelierstraße eine Flasche vom Gepäckträger seines Fahrrads. Als er sich bückte, um die Flasche aufzuheben, kam eine männliche Person auf ihn zu und bot ihm an, das Fahrrad für ihn festzuhalten. Anschließend stieg der unbekannte Mann auf das Fahrrad und flüchtete. Er war circa 180 Zentimeter groß, hatte ein ausländisches Erscheinungsbild und einen Dreitagebart. Er war mit einem hellen T-Shirt, einer dunkeln Hose und einem dunklen Basecap bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Flüchtigen machen können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

