POL-HS: Einbruch in Baustellengelände

Selfkant-Wehr (ots) - Am 21. Juli (Montag) drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Landstraße ein. Dies bemerkten die Bewohner, woraufhin die Täter flüchteten. Eine Person konnte beschrieben werde als männlich, etwa 180 Zentimeter groß, mit athletischer Figur. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine Kopfbedeckung. Ob etwas entwendet wurde, stand zum ...

