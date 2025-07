Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gebäudebrand

Wegberg-Klinkum (ots)

Der Gebäudeanbau sowie die Garage eines Einfamilienhauses an der Straße Am Tömp wurde am Samstag, 19. Juli, durch einen Brand beschädigt. Es handelt sich um ein derzeit unbewohntes Haus, sodass niemand verletzt wurde. Das Feuer wurde gegen 22.30 Uhr bemerkt. Während der Löscharbeiten entdeckten die eingesetzten Kräfte Cannabispflanzen sowie Ausstattung für deren Anbau. Kurz vor dem Brand hatten Zeugen eine männliche Person auf dem Gelände bemerkt, die sich fußläufig entfernte. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort.

