POL-HS: Tabakwaren aus Discounterfiliale gestohlen

Hückelhoven (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Wegberg versuchte am 18. Juli (Freitag) aus einem Elektrogeschäft an der Straße Am Landabsatz ein Fernsehgerät zu entwenden. Mitarbeiter des Sicherheitspersonals sprachen ihn an, woraufhin er das Gerät fallen ließ und sie mit einer Zange bedrohte. Der Mann konnte kurz darauf in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Seine Personalien wurden festgestellt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. Er führte Gegenstände ...

