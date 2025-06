Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl: 49-jähriger Tatverdächtiger gestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 49 Jahre alter Mann versuchte am Dienstag (17.06.2025) einen Ladendiebstahl in einem Geschäft zu begehen, konnte jedoch von einem Mitarbeiter aufgehalten werden. An der Adresse "Auf dem Lölfert" hielt sich der Mann um etwa 11.20 Uhr in dem Geschäft auf, riss die Verpackung einer Musikbox auf und verstaute das Gerät in seinem mitgeführten Rucksack. Im weiteren Verlauf kaufte er eine Dose Bier, bezahlte die Musikbox jedoch nicht. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und konnte den Mann aufhalten, bevor dieser das Geschäft verließ. Der Detektiv informierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die Musikbox sowie ein Messer bei dem 49-Jährigen, der zuvor bereits polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Beamten stellten das Messer sicher und leiteten ein Verfahren ein. (rst)

