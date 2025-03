Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Mann randaliert in Tankstelle und bedroht Verkäuferin ++ Mit 1,90 Promille auf dem E-Scooter unterwegs ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am Sonntag, den 16. März, gegen 08:55 Uhr, kam es in der Star-Tankstelle in der Bahnhofstraße zu einer Bedrohung. Ein 50-jähriger Zevener randalierte im Verkaufsraum, bedrohte eine 34-jährige Verkäuferin und belästigte zuvor eine weitere Kundin. Die alarmierte Polizei traf den Mann noch vor Ort an und leitete entsprechende Maßnahmen ein. Die Ermittler bitten nun dringend die betroffene Kundin sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von dem Mann angesprochen wurden, sich bei der Polizei Zeven unter 04281-95920 zu melden.

Zeven. Am Sonntagnachmittag stoppte eine Streife der Polizei Zeven einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer im Dammackerweg. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und ließen eine Blutprobe entnehmen. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

