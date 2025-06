Polizei Hagen

POL-HA: Sind Sie Zeuge geworden? Reifen eines elektrischen Rollstuhls entwendet

Hagen-Boele (ots)

In der Buschstraße in Boele stahlen Unbekannte zwei große Räder eines elektrisch betriebenen Rollstuhles. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag (13.06.2025) und Dienstagnachmittag (17.06.2025). Eine 61-jährige Hagenerin gab an, dass sie die Räder, an denen sich auch der Antrieb befindet, in einem Schrank in einem Carport deponiert hatte. Sie bemerkte den Diebstahl am Dienstag, als sie die beiden Räder wieder an dem Rollstuhl anbringen wollte. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

