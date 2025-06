Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisierter Hagener läuft schwankend auf Fahrbahn

Hagen-Haspe (ots)

Ein stark alkoholisierter Hagener lief Montagabend (16.06.2025) auf dem Weg nach Hause mehrfach auf Straßen und löste drei Polizeieinsätze aus. Melder gaben zunächst um 21.30 Uhr an, dass der 41-jährige Mann auf die Fahrbahn der Eckeseyer Straße lief. Er entfernte sich jedoch wieder. Gegen 23 Uhr hielt sich der Hagener dann in der Leimstraße auf. Er schwankte auf die Fahrbahn und kam nur kurz vor einem Streifenwagen zum Stehen. Dabei hörte er über eine Musikbox laut Musik. Er schaffte es erst nach mehreren Versuchen, das Gerät auszuschalten. Den Polizisten berichtete er, auf dem Weg nach Hause zu sein, dabei ging er jedoch zunächst in eine andere Richtung. Auf Nachfrage gab er an, dass er nicht wisse, wieso er zuvor auf die Fahrbahnen gelaufen sei. Dann begab er sich auf den Weg nach Hause. Nur 30 Minuten später trafen Polizisten dann in der Kurze Straße auf den Mann. Der 41-Jährige hörte erneut lautstark Musik, war extrem uneinsichtig und konnte nicht nachvollziehen, warum Personen ein weiteres Mal die Polizei verständigten. Während des Einsatzes schrie er permanent und ließ sich nur schwer beruhigen. Zudem gestikulierte er mit seinen Händen vor den Gesichtern der Polizeibeamten. Die Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin zur Verhinderung von weiteren Ordnungswidrigkeiten, zur Verhinderung von Straftaten und zum eigenen Schutz in Gewahrsam. Der Hagener stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Er hatte knapp 2 Promille. (arn)

