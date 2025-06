Polizei Hagen

POL-HA: 52-jähriger Mann löst zwei Einsätze aus und kommt ins Gewahrsam

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (16.06.2025) einen 52-Jährigen in Gewahrsam, der zunächst wegen einer häuslichen Gewalt und anschließend wegen Randalierens in Erscheinung getreten war. Gegen 15.30 Uhr wurden Einsatzkräfte zunächst an die Wohnanschrift des Mannes an der Boeler Straße gerufen, wo der 52-Jährige in alkoholisiertem Zustand seine Frau massiv bedrohte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wer von etwa 1,4 Promille. Die Beamten sprachen dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot aus und verließen die Örtlichkeit.

Eine Stunde später sorgte der 52-Jährige für einen weiteren Einsatz, da er in einem Ladengeschäft in der Nähe seiner Wohnung versuchte, mehrere Spirituosenflaschen zu entwenden. Vor dem Geschäft randalierte er und schrie Passanten an. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, zeigte sich der 52-Jährige aggressiv und beschimpfte sie. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und entließen den Mann, als dieser wieder ausgenüchtert war. (rst)

