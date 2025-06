Polizei Hagen

POL-HA: Raub in der Innenstadt - Unbekannter entreißt 81-jähriger Frau die Halskette

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstagmittag (14.06.2025) raubte ein bislang unbekannter Täter einer 81-jährigen Frau in der Innenstadt die Halskette. Die Seniorin war gegen 11.45 Uhr in einem Gold An- und Verkaufsgeschäft in der Elberfelder Straße und begab sich anschließend auf den Heimweg in Richtung der Böhmerstraße. Vor ihrem Wohnhaus sprach der bislang unbekannte Täter sie dann unter einem Vorwand an. Er folgte der Frau in das Treppenhaus und drückte sie dort zu Boden. Mit den Worten "Gib das Gold her!" riss er an der Halskette der 81-Jährigen und stahl diese. Dann flüchtete der Unbekannte in Richtung des Bergischen Rings. Die Hagenerin wurde bei dem Angriff leicht verletzt, musste aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Sie sagte den hinzugerufenen Polizeibeamten, dass der Täter etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß war. Er hatte dunkle Haare und trug einen schwarzen Pullover mit bunter Aufschrift, eine bunte, knielange Hose sowie Sandalen und eine Sonnenbrille. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des Raubes und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

