Polizei Hagen

POL-HA: Versuchte räuberische Erpressung in der Innenstadt - Zwei Tatverdächtige gestellt

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Dienstag (17.06.2025) hielten drei Männer in der Innenstadt einen 21-Jährigen fest und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der 21-jährige Lüdenscheider war gegen 01.00 Uhr zu Fuß auf dem Weg zum Hauptbahnhof. In der Bahnhofstraße umstellten ihn plötzlich die drei Täter und hielten ihn am Arm fest. Dabei forderten sie ihn dazu auf, Bargeld herauszugeben. Einer der Männer griff sich an den Hosenbund und wollte etwas daraus hervorziehen. Der 21-Jährige setzte sich mit einem Ellenbogenstoß zur Wehr und flüchtete zur Polizeiwache Innenstadt. Später erkannte er zwei der drei Männer am Berliner Platz wieder. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten die beiden 19- und 22-jährigen Tatverdächtigen und fanden bei einem von ihnen ein Taschenmesser. Der Lüdenscheider hatte zudem beobachtet, dass die beiden Männer einen dunklen Gegenstand in der Bahnhofshalle versteckt hatten. Dabei handelte es sich um eine Druckluftpistole. Die Beamten stellten die Waffen sicher und nahmen die beiden 19- und 22-Jährigen in Gewahrsam. Die Kripo ermittelt nun wegen der räuberischen Erpressung. (sen)

