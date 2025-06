POL-HA: Glücklicher Zufall: Polizeibeamte treffen Frau mit mehreren Haftbefehlen an und nehmen sie fest

Hagen-Altenhagen (ots) - Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (16.06.2025) einen 52-Jährigen in Gewahrsam, der zunächst wegen einer häuslichen Gewalt und anschließend wegen Randalierens in Erscheinung getreten war. Gegen 15.30 Uhr wurden Einsatzkräfte zunächst an die Wohnanschrift des Mannes an der Boeler Straße gerufen, wo der 52-Jährige in alkoholisiertem ...

