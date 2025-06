Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von Polizei und Ordnungsdienst

Hagen (ots)

Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von Polizei und Ordnungsdienst Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen und des Ordnungsdienstes begaben sich am Montag (16.06.2025) in den Bereich rund um den Hauptbahnhof und in den Stadtteil Wehringhausen. Sie kontrollierten im Zeitraum zwischen 14 und 21.30 Uhr rund 80 Personen, 10 Fahrzeuge und stellten Cannabis sicher.

Zunächst begann der Einsatz im Bereich des Bodelschwinghplatzes in Wehringhausen, wo die Beamten mehrere Personen kontrollierten. Anschließend setzten sie ihre Kontrollen unter anderem im Bereich der Bahnhofstraße/Stresemannstraße fort. Dort trafen sie unter anderem einen 25-Jährigen an, der fast 50 Verkaufseinheiten Cannabis bei sich hatte. Zudem lag gegen den Mann ein Betretungsverbot für den Bereich sowie ein Haftbefehl vor. Die Einsatzkräfte stellten die Tütchen sicher und fertigten eine Strafanzeige. Da der Mann die Geldbuße für den Haftbefehl in Höhe eines geringen vierstelligen Betrags begleichen konnte, entließen ihn die Beamten nach Abschluss der Maßnahmen wieder. Dennoch leiteten sie aufgrund des Drogenfunds ein Ermittlungsverfahren gegen den 25-Jährigen ein.

In Wehringhausen und Altenhagen kontrollierten die Beamten gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes zwei Gaststätten, wo sie lediglich einen Verstoß feststellten. Im Anschluss führten sie weitere Personenkontrollen auf dem Bahnhofsvorplatz durch. Hierbei trat ein 43-jähriger Mann in Erscheinung, der die Beamten beleidigte und daraufhin eine Anzeige erhielt. (rst)

