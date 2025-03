LPI-SHL: Berauschte E-Scooter Fahrerin

Suhl (ots) - Barchfeld-Immelborn - In der Nacht von Samstag, dem 01.03.2025, auf Sonntag, den 02.03.2025, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in Barchfeld einzubrechen. Mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug machten sich die Täter zunächst an der Hintertür und anschließend an einem Seitenfenster zu schaffen, um gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Der Einbruch misslang, jedoch entstand ...

