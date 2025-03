Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Barchfeld-Immelborn - In der Nacht von Samstag, dem 01.03.2025, auf Sonntag, den 02.03.2025, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in Barchfeld einzubrechen.

Mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug machten sich die Täter zunächst an der Hintertür und anschließend an einem Seitenfenster zu schaffen, um gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Der Einbruch misslang, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die Täter während der Tat gestört, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt flüchteten.

Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03695 5510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell