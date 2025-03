LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots) - Am 28.02.2025, zwischen 16.45 Uhr und 21.00 Uhr entwenden unbekannte Täter zwei in der Straße Am Bahnhof in Suhl abgestellte und mittels Schloss gesicherte Kleinkrafträder. Es handelt sich dabei um Marken Simson und Aprilia, an beiden Fahrzeugen ist ein Helmkoffer angebracht. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von ca. 7000,- Euro. Hinweise zur Tat oder zum momentanen Standort der Fahrzeuge nimmt der ...

