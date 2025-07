LPI-EF: Diebstahl eines Anhängers

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß der 67-jährige Radfahrer gegen eine Warnbarke, stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Neben Verletzungen am Arm des Radfahrers wurde auch die Warnbarke beschädigt. An dieser entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa ...

