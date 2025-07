Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Bäckerei

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in Erfurt am Anger zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Hierbei verschaffte sich der Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendete einen Tresor mit etwa 1.300 Euro Bargeld sowie das Portemonnaie eines Mitarbeiters. Während der Tathandlung beschädigte der Täter verschiedene Türen, um sich auf diese Weise Zugang zu den Bereichen zu verschaffen. Nachdem die Mitarbeiter der Bäckerei den Einbruch bemerkten verständigten sie die Polizei. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden eingeleitet. (SF)

