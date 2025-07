LPI-EF: Straßenbahn kollidiert mit Pkw

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda wurden am Samstagabend in Rastenberg mehrere Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Unbekannte Täter zündeten die Container auf bislang ungeklärte Weise an. Die Flammen griffen auf abgestellte Kleidersäcke und einen Glascontainer über. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Wie hoch der entstandene ...

