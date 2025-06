Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter hatten es in Erfurt auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. In der Motzstraße näherten sich die Täter dem Automaten und öffneten gewaltsam die Abdeckung. Sie gelangten an das Innere, leerten den Automaten und flüchteten mit einer bislang unbekannten Menge an Zigaretten und Bargeld. Sonntagmorgen bemerkte ein Zeuge den aufgebrochenen Automaten und verständigte die Polizei. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell