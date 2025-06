LPI-G: Zwei Männer geraten in Streit

Greiz (ots) - Greiz. Vom 13.06. bis 15.06.2025 findet in der Stadt Greiz das alljährliche Park- und Schlossfest statt. Am 14.06.2025 wurde ein 21-jähriger Afghane in den Abendstunden von einem 22-jährigen Afghanen mit einem Messer bedroht. Es kam zu keiner körperlichen Auseinandersetzung. Der Täter entfernte sich vom Tatort in unbekannte Richtung. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen in der Umgebung ...

