LPI-G: Wohnungsbrand in Lusan

Altenburg (ots) - In der Zeit von Freitag, 13.06.2025, 22:00 Uhr bis Sonnabend, 14.06.2025, 08:00 Uhr wurde in der Weststraße in Schmölln ein Mofa der Marke Jawa entwendet. Die Täter sind bislang nicht bekannt. Das Krad war mit einem Spiralschloss an einem massiven Fahrradständer vor dem Haus gesichert. Die Polizeiinspektion Altenburg führte die Tatortarbeit durch und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen Unbekannt ein. ...

mehr