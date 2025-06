LPI-G: Leicht verletzter Kradfahrer

Greiz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Greiz zu mehreren Körperverletzungen. Gegen 02:00 Uhr wurde auf dem Von-Western-Hagen-Platz in Greiz ein 18-jähriger Mann von einem anderen 18-jährigen Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die Folge waren leichte Verletzungen. Der Geschädigte hat eine medizinische Behandlung abgelehnt. Die Polizeiinspektion Greiz hat daraufhin Ermittlungen wegen des ...

