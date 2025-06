LPI-G: Betrunken am Steuer

Altenburg (ots) - Naundorf: Ein 62 Jahre Lkw-Fahrer missachtete in der Ortslage Naundorf am Freitagvormittag die Vorfahrt eines 66 Jahre alten Leichtkraftradfahrers. Der Kradfahrer reagierte und leitete eine Gefahrenbremsung ein um eine Kollision zu verhindern, stürzte dabei aber und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

