Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt - Kripo ermittelt

Altenburg (ots)

Altenburg: In der Nacht zum Sonntag (16.06.2025) kam es im Bereich Heinrich-Heine-Straße / Ecke Thümmelstraße in Altenburg zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 03:20 Uhr wurde die Polizei über eine Explosion informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter den Automaten mittels unbekannten Sprengmittels beschädigten. Sie entwendeten eine noch unbestimmte Anzahl von Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch Anwohner konnten vermutlich zwei männliche Täter (beide dunkel gekleidet) beobachtet werden. Ein Täter flüchtete nach der Tatausführung in Richtung Thümmelstraße, der weitere Täter in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 mit der Bezugsnummer 0152886/2025 entgegengenommen. (AK)

