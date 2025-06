Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung mit Messer auf dem Park und Schlossfest in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Vom 13.06. bis 15.06.2025 findet in der Stadt Greiz das alljährliche Park- und Schlossfest statt. Am 14.06.2025 wurde ein 21-jähriger Afghane in den Abendstunden von einem 22-jährigen Afghanen mit einem Messer bedroht. Es kam zu keiner körperlichen Auseinandersetzung. Der Täter entfernte sich vom Tatort in unbekannte Richtung. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen in der Umgebung konnten keine Feststellungen gemacht werden. Die Polizeiinspektion Greiz leitete ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell