Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Stühlen angegriffen

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei Männern. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die beiden 25 und 27 Jahre alten Personen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits griff der Ältere zu einem Besenstiel, der in einem Blumenkübel steckte und schlug damit auf sein Gegenüber ein. Der 25-Jährige schlug ebenfalls zu. Vor einer unweit entfernten Lokalität setzte sich der Streit fort. Dort standen mehrerer Stühle im Außenbereich, mit denen sich die Männer gegenseitig schlugen. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Polizei leitete gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (SE)

