LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle im Erfurter Norden

Kleinmölsen (ots) - Unbekannte Täter brachen am Freitag (27.06.) in ein Einfamilienhaus in Kleinmölsen ein. Durch ein nicht verschlossenes Fenster drangen die Täter ein und beschädigten im Hausinneren eine Zimmertür. Entwendet wurde nichts. Die Dauer des Einbruchs betrug nur 5 Minuten und fand etwa 12:45 Uhr statt. Die abwesende Hauseigentümerin konnte die Tatzeit genau eingrenzen, da in ihrem Haus eine Alarmanlage verbaut ist, welche auslöste und sie über ihr Handy ...

