POL-PDWIL: Diebstahl eines Kirmesbanners
Bruch (ots)
Im Zeitraum zwischen Montag, 11.08. und Dienstagmorgen 12.08.2025 wurde am Ortseingang von Bruch, aus Richtung Arenrath kommend, ein Hinweisbanner zur Brucher Kirmes entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571/9260 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-9260
piwittlich@polizei.rlp.de
