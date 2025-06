Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Schmedissen. Alkoholisiert Kontrolle verloren.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.06.2025, 04:45 Uhr) kam es auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Detmold zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Audi verunfallte. Der Fahrer, der nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss stand, verlor die Kontrolle über sein scheinbar zu schnell geführtes Fahrzeug. Die Unfallstelle erstreckte sich über etwa 120 Meter, wobei der PKW nach links von der Straße abkam und in einer Böschung zum Stehen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Sowohl der Pkw als auch der Führerschein wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Wer Hinweise auf den Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter (05231) 6090.

